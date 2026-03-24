BillyBird Facilities

De Efteling moet veel duurder worden, vindt de eigenaar van een ander Brabants attractiepark

Is de Efteling te goedkoop? De eigenaar van een concurrerend Brabants attractiepark denkt van wel. Ton Derks is de oprichter en directeur van BillyBird Hemelrijk, een Brabants familiepretpark met een strandbad. In een bericht op LinkedIn neemt hij het prijsbeleid van het Kaatsheuvelse sprookjespark onder de loep. De conclusie: de Efteling zou de entreeprijs fors moeten verhogen.

"Vraagt de Efteling de goede entreeprijs?", vraagt Derks zich af. Hij stelt dat prijsstelling afhangt van verschillende doelen, zoals opbrengst, bezoekersaantallen, marktaandeel en klantrelaties. "De juiste prijs staat niet op zichzelf. De juiste prijs hangt af van wat je wilt bereiken."

Volgens Derks heeft de Efteling als marktleider een bijzondere positie. "Ze mogen het duurste zijn. Iedereen probeert onder hen te blijven." Ook zouden kortingsacties nauwelijks nodig zijn. Er komen zo'n 5,5 miljoen bezoekers per jaar. Andere grote parken in Nederland, waaronder Walibi, Toverland, Duinrell en Slagharen, zijn blij met bezoekersaantallen rond de één miljoen.



Per activiteit betalen

De ondernemer wijst op een ontwikkeling bij zogenoemde family entertainment centers, waar bezoekers per activiteit betalen. "Door verschillende family entertainment centers wordt de prijs van de Efteling voorbij gestreefd", concludeert de BillyBird-baas. Hij noemt onder meer karten, bowlen en lasergamen als voorbeelden.



Het zorgt voor een opvallend verdienmodel. "Doordat men allemaal afzonderlijke prijzen hanteert, komt men flink boven de Efteling uit." Bezoekers blijven immers geld uitgeven. "Als je de prijs per uur bekijkt, is de Efteling geen marktleider meer." Daarom zou het attractiepark de toegangsprijs moeten verhogen, beargumenteert Derks.



Gedrag sturen

"Ik denk dat de Efteling veel duurder moet worden, althans, op de dag zelf. Mensen die prijsgevoelig zijn, kopen dan wel eerder." De recreatieondernemer benadrukt dat prijs niet alleen een rekensom is, maar ook een strategisch middel. Hij stelt dat ondernemers prijs kunnen inzetten om gedrag te sturen, bijvoorbeeld door drukte te spreiden of bestedingen te verhogen.



"De juiste prijs is niet automatisch de laagste prijs, en ook niet de prijs waarbij je gerecht het vaakst wordt verkocht." De Efteling werkt tegenwoordig met variabele ticketprijzen. In 2026 schommelt het reguliere tarief tussen de 40 en 56 euro per dag. BillyBird Hemelrijk vraagt in de online voorverkoop tussen de 9,95 en 13,95 euro voor een dagje uit. Er bestaat ook een BillyBird-vestiging in Limburg: Drakenrijk.



