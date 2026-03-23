Efteling

Efteling-bezoeker walgt van plantaardige mayo, dus hij neemt gewoon zijn eigen tube mee

VIDEO Een Efteling-bezoeker heeft het heft in eigen hand genomen. In het attractiepark werd normale mayonaise onlangs ingeruild voor plantaardige mayo, tot afgrijzen van fijnproevers. Michell van Dommelen is één van hen. Hij laat in een filmpje de oplossing zien: zelf een tube échte Zaanse Mayonaise meenemen tijdens een dagje uit.

Van Dommelen bestelde in de Efteling een frietje oorlog, zonder de mayo. "Nee, het is geen experiment", horen we hem zeggen in de video op zijn YouTube-kanaal Michell's Keuken. "Want ik ben in de Efteling en ze verkopen tegenwoordig alleen nog maar plantaardige mayo. Dus ik heb mijn eigen mayo bij me."

Vervolgens toont de influencer hoe hij de satésaus en uitjes voorziet van zijn meegebrachte mayonaise. In dezelfde video komen ook de plantaardige nuggets in beeld, die recentelijk de kipnuggets in de Efteling hebben vervangen. Ook daar is Van Dommelen geen fan van. "Als ik een vegetarische snack wil, neem ik wel een bamihapje."



Plantaardige meuk

De youtuber en tiktokker benadrukt dat vegetarische en veganistische opties prima zijn, als alternatief. "Maar ga mij niet dwingen om plantaardige meuk te eten. Dus ik neem vanaf nu eigen mayo mee." Van Dommelen roept kijkers op om hetzelfde te doen. "De enige manier om deze waanzin te stoppen is: geen mayo hier meer bestellen en je gewoon je eigen tube meenemen."



De Efteling is zelf wel heel enthousiast over de keuze voor plantaardige mayo. Men heeft vastgesteld dat het product "qua kwaliteit, smaak en operationele verwerking volledig vergelijkbaar is met de variant met dierlijke ingrediënten", zei een woordvoerder eerder. Daarnaast zou de plantaardige optie duurzamer zijn, met een "gunstigere footprint".