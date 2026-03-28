Europa-Park Resort

Europa-Park vernieuwt wachtrij van spookhuis: nieuwe scènes, personages en decors

FOTO'S Het spookhuis van Europa-Park heeft de afgelopen maanden een metamorfose ondergaan. Tijdens de wintersluiting nam het Duitse pretpark de wachtrij van de griezeldarkride Castello dei Medici onder handen. Daar werd gezorgd voor nieuwe scènes, met nieuwe personages en decors.

Castello dei Medici is in de volksmond bekend onder de oude term Geisterschloss. In de zomer van 2024 werd de attractie heropend met de huidige naam, na een grondige verbouwing van de rit. De wachtruimtes bleven toen nagenoeg onaangetast. Daar is nu alsnog verandering in gekomen.

Voorheen betraden bezoekers een donkere lift, waar een voorshow werd vertoond met een man aan een galg. Europa-Park had het concept gekopieerd van Haunted Mansion en Phantom Manor uit de Disney-parken. Afgelopen winter is de lift vervangen door een ruimte met een standbeeld en een balkon. Daarop staat een animatronic met een kandelaar in zijn handen.



Onweer

Een bestaand trileffect in de vloer wordt nog gebruikt, onder meer bij onweer. Verder passeren bezoekers, net voordat ze de ruimte binnengaan, een beeld met geprojecteerde gezichten erop. Daarmee knipoogt Europa-Park naar een verdwenen scène in de attractie, met bustes waarop geprojecteerd werd. Ook dat is een vaak gekopieerd effect uit de Disney-spookhuizen.



In de kamer na de balkonscène staat een standbeeld van een driekoppige hond. Wie omhoog kijkt, ziet een luguber schilderij met een familiestamboom die tot leven komt. Via een nieuwe looproute betreden gasten uiteindelijk het station van de attractie, waar ze als vanouds in een gondel stappen.








































