Plopsa aast nog steeds op pretparken in Nederland én daarbuiten: 'We spotten voortdurend de markt'

Een nieuw Plopsaland in Nederland of Zuid-Europa behoort nog steeds tot de mogelijkheden. In een interview bevestigt de directie van Plopsa opnieuw dat de pretparkgroep actief blijft zoeken naar uitbreiding, ook buiten België. "We zijn niet blind voor opportuniteiten", zegt directeur Carl Lenaerts daarover.

De ambitie om de Plopsa Group te laten groeien wordt al jaren uitgesproken, maar de afgelopen jaren was er beduidend minder aandacht voor. In de praktijk slonk de groep juist: Plopsa Station Antwerp ging definitief dicht. Plannen voor Plopsa-waterparken in Mechelen en Wallonië sneuvelden. Die ontwikkelingen willen echter niet zeggen dat de expansiedrift van Plopsa is gestild.

"We spotten voortdurend de markt", vertelt Lenaerts in gesprek met Het Nieuwsblad. "Als er een kans is, zullen we daar absoluut ernstig over nadenken." Nederland blijft nadrukkelijk in beeld. "Zo hebben we in Nederland al een Plopsa-park, maar staan we niet weigerachtig tegenover een eventueel tweede park", vult Hans Bourlon aan, medeoprichter van Studio 100.



Vergunningen

De locatie is echter een uitdaging. "Waar kan dat nog vandaag?", aldus Bourlon. De voorkeur gaat uit naar het overnemen van bestaande parken. "Wij vinden de parken met een familiegeschiedenis het interessantst om over te nemen. Niet per se voor de sentimentele waarde, maar wel omdat daar alle vergunningen al in orde zijn. Het kan soms een behoorlijk kluwen zijn om alles vergund te krijgen."



Naast Nederland lonken ook zuidelijkere landen, zoals Frankrijk en Spanje. Binnen het bedrijf klinkt al langer de wens om zuidelijker actief te worden. "Als je onze medewerkers hun mening vraagt, dan horen we vaak dat we te noorderlijk zitten", zegt Lenaerts. "Van hen mag het eens in de zon zijn, in Spanje of Italië bijvoorbeeld."



Drievliet

De strategie sluit aan bij eerdere uitspraken van Lenaerts. In 2024 gaf hij al aan dat Plopsa interesse heeft in een nieuwe Nederlandse vestiging, maar niet elk park geschikt vindt. Over de gemiste overname van Drievliet zei hij destijds: "Er waren bij ons te weinig vinkjes in de verschillende onderdelen." Hij sprak toen ook over "hoogstwaarschijnlijk mogelijkheden" op de Nederlandse markt, met name bij familieparken waar een nieuwe generatie het stokje overdraagt.



Binnen Studio 100 speelt ook de vraag wie in de toekomst het roer overneemt. Bourlon leidt Studio 100 al dertig jaar samen met Gert Verhulst. "Als je een jubileum viert, dan volgt onvermijdelijk de vraag: wat komt er daarna?", zegt hij. Omdat Studio 100 geen familiebedrijf is, ligt opvolging niet automatisch binnen de familie. "De vraag of Gert zijn kinderen de zaak overnemen, is dus geen issue."



Aandeelhouders

Een duidelijke opvolger is er nog niet. "Gert en ik hebben de meeste aandelen, maar er zijn nog drie aandeelhouders", legt Bourlon uit. "Dat neemt echter niet weg dat Gert en ik ons soms afvragen of we dit alles ooit in de handen van een vreemde willen leggen? Ik zou willen dat ik je daar een antwoord op kon bieden, maar ik weet het oprecht niet."