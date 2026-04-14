Walibi Holland

Walibi Holland staat filmen in achtbanen voortaan toe, onder strikte voorwaarden

Vandaag, 14.47 uur

De regels voor filmen in Walibi Holland zijn soepeler geworden. Tot nu toe was het strikt verboden om een video op te nemen tijdens een ritje in een rollercoaster of andere thrillride. Sinds dit seizoen staat het pretpark filmen toe, maar wel onder strikte voorwaarden. Zo is het dragen van een borstharnas verplicht.

Filmen mag alleen met een actioncam, zoals een GoPro, dus niet met een telefoon of een grote camera. Het apparaat moet bevestigd zijn aan een borstmount. Wie van plan is om te filmen in de attracties, moet zich vooraf melden bij de gastenservice in de Main Street.

Daar vullen bezoekers een formulier in, waarna een medewerker de uitrusting controleert. Vervolgens ontvangen filmers een bandje dat ze bij de attracties kunnen laten zien, als bewijs dat het materiaal is goedgekeurd. De nieuwe regels zijn sinds deze maand van kracht. Het reglement op de Walibi-website is nog niet bijgewerkt.

Meer Walibi Holland
