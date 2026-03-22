Plopsaland Resort Deutschland

Oeps: feestslingers leggen achtbaan Plopsaland stil

VIDEO De grootste achtbaan van Plopsaland Deutschland heeft vandaag urenlang stilgestaan om een wel heel bijzondere reden. Bij een feestelijke openingsceremonie werden talloze feestslingers afgeschoten. Die kwamen niet alleen terecht op het publiek, maar ook op de rail van de rollercoaster Expedition GeForce.

Samen met duizenden bezoekers werd het nieuwe seizoen van het Duitse pretpark zondagochtend officieel afgetrapt. De vrolijke openingsshow - met een harmonieorkest, dansers en mascottes op het entreeplein - had echter ook een keerzijde. Sommige slingers waaiden richting de achtbaan, waar ze vast kwamen te zitten in de baan.

Dat vormde een veiligheidsrisico voor de passagiers. Men besloot het zekere voor het onzekere te nemen: de attractie moest gesloten blijven totdat alle slingers waren verwijderd. Daarvoor werd rond 11.15 uur een hoogwerker tevoorschijn gehaald. Een gedeelte van het park moest afgesloten worden.



Tweeënhalf uur

Met behulp van de hoogwerker lukte het medewerkers uiteindelijk om de coaster slingervrij te maken. Rond 12.30 uur, tweeënhalf uur nadat het park openging, kon Expedition GeForce alsnog in gebruik genomen worden. De wachttijd schoot direct naar zestig minuten.



BigFM Expedition GeForce, zoals de volledige naam van de gesponsorde achtbaan luidt, opende 25 jaar geleden. Met een lengte van 1220 meter, een hoogte van 53 meter en een topsnelheid van 120 kilometer per uur is het oranje monster één van de langste, hoogste en snelste achtbanen van Europa. De attractie komt uit de fabriek van leverancier Intamin.