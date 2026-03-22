Efteling

Efteling vergeet prijzen in automaten aan te passen: drank en ijs goedkoper

FOTO'S Efteling-bezoekers die op de centen letten, doen er goed aan om hun drankjes en ijsjes uit een automaat te halen. Het attractiepark heeft de horecaprijzen afgelopen week over de volledige breedte verhoogd. De tarieven voor ijs en frisdrank gingen ook omhoog. Men is echter vergeten om de prijzen van producten in automaten bij te werken.

Zo vraagt de Efteling bij verkooppunten tegenwoordig 4,20 euro voor een flesje Coca-Cola, Fanta of Sprite, in diverse smaken: 4,05 euro plus 15 eurocent statiegeld. Lipton Ice Tea kost 4,40 euro, inclusief statiegeld. Bij de frisdrankautomaten in de Efteling gelden echter nog de oude prijzen. Voorheen kostte een flesje cola bijvoorbeeld 3,95 euro, plus statiegeld.

Dat tarief zien we nog terug in de automaten, bijna een week na de prijsstijgingen. Hetzelfde geldt voor verpakte ijsjes van Ola. Door prijsverhogingen betalen bezoekers daar nu 10 tot 30 eurocent per stuk meer voor. Wie naar de recent geplaatste ijsautomaat bij de Game Gallery gaat, kan dezelfde ijsjes nog scoren voor de oude bedragen.



Roze voet

Op de ijskaart staan dit seizoen ook enkele nieuwe items: Magnum Gold Caramel (3,30 euro), Magnum Pistache (3,95 euro), Volcanix (3,20 euro), Gomini's (2,50 euro), Twister Frrreeze (1,90 euro), Ben & Jerry's Sandwich (3,60 euro) en Funny Foot (1,90 euro), waarbij gelikt kan worden aan ijs in de vorm van een roze voet.























