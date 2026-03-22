Kinderpretpark Julianatoren

Ernstig ongeluk bij Julianatoren: traumahelikopter op parkeerplaats

Vlakbij Kinderpretpark Julianatoren is zondagochtend een ernstig auto-ongeluk gebeurd. Rond 08.55 uur botste een automobilist op de Amersfoortseweg frontaal tegen een boom. De auto raakte door onbekende oorzaak van de weg, kwam in de berm terecht en schoof door richting de parkeerplaats van het pretpark.

Het voertuig liep zware schade op. Hulpdiensten rukten massaal uit. Naast brandweer, politie en ambulances werd ook een traumahelikopter ingezet. Die landde op het parkeerterrein van de Julianatoren. De arts en verpleegkundige stapten over in de ambulance, die vervolgens met spoed vertrok naar het ziekenhuis in Zwolle.

Over de aard van de verwondingen is niets bekend. De Amersfoortseweg - de N344 - werd deels afgesloten na het incident. Verkeer werd langs het ongeval geleid. De beschadigde auto is later afgevoerd door een bergingsbedrijf.



Bezoekers

Het ongeluk heeft ook gevolgen voor bezoekers van Julianatoren. Een deel van de parkeerplaats is afgesloten, waardoor aankomende gasten worden doorgestuurd naar een tweede parkeerterrein verderop. Men heeft de plek van het ongeval afgeschermd voor publiek.



