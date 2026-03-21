Chessington World of Adventures Resort

Eerste ontwerpen onthuld: Minecraft-themawereld met achtbaan en megawinkel

FOTO'S Het Engelse pretpark Chessington World of Adventures krijgt een volledig themagebied rond de populaire videogame Minecraft. Dat is officieel bevestigd tijdens een livestream voor fans, Minecraft Live. De nieuwe zone, Minecraft World, moet in 2027 opengaan. In het park verrijzen meerdere belevingen.

Bezoekers kunnen rekenen op "epische attracties", waaronder de eerste achtbaan ter wereld met een Minecraft-thema. Verder komen er meet-and-greets met personages, horecapunten met Minecraft-gerechten en wat wordt omschreven als de grootste Minecraft-winkel ooit.

De aankondiging werd gedaan door creatief producent Daisy Mercedes. Zij sprak over "het ultieme themaland" en een locatie "in Londen", al ligt Chessington World of Adventures in werkelijkheid in Surrey, op ongeveer een uur rijden van de Britse hoofdstad. Inmiddels zijn er acht ontwerpen.



Microsoft

Het project maakt deel uit van een bredere samenwerking tussen parkeigenaar Merlin Entertainments en gameontwikkelaar Mojang Studios, onderdeel van Microsoft. Die deal werd al eind 2024 aangekondigd. Destijds sprak men over een investering van ruim 85 miljoen pond, zo'n 100 miljoen euro, voor meerdere Minecraft-attracties wereldwijd.







Het project in Chessington omvat een investering van 50 miljoen pond, omgerekend circa 60 miljoen euro. Minecraft World wordt gebaseerd op bekende elementen uit de game, zoals biomes en mobs. Er komen interactieve ervaringen en speelgebieden met blokkenstructuren. Het doel is om de Minecraft-wereld zo authentiek mogelijk tot leven te brengen, zeggen de initiatiefnemers.



Nieuwe manier

"Het team van Merlin Entertainments en Mojang heeft hard gewerkt om een ervaring te creëren die meeslepend, puur en gastvrij aanvoelt", zegt Torfi Frans Ólafsson, senior creative director bij Merlin. Merkmanager Angela Jobson belooft dat fans het spel "op een geheel nieuwe manier kunnen beleven".



Eerdere bouwplannen voor Chessington wezen al op een groot nieuw themagebied met onder meer een overdekte multi dimension coaster van fabrikant Intamin, een familieattractie, winkels en horeca. Voordat Minecraft World opent, presenteert het park in 2026 eerst nog een nieuw themagebied rond PAW Patrol.























