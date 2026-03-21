Belgische dierentuin vecht tegen sluiting: verweer ingediend bij de overheid

De dreigende sluiting van de Belgische dierentuin Pakawi Park is nog niet van tafel. Het dierenpark uit Olmen kreeg tot en met vrijdag 20 maart de tijd om te reageren op een kritisch inspectierapport. Dat rapport vormt de basis voor een procedure van de Vlaamse overheid om de vergunning van het dierenpark in te trekken.

De deadline is gehaald: het management heeft een schriftelijk verweer ingediend, in de hoop een sluiting te voorkomen. Men werkte naar eigen zeggen tot het laatste moment aan het dossier. Van een onmiddellijke sluiting is in ieder geval geen sprake: de Vlaamse overheid gaat het ingediende verweer eerst uitgebreid beoordelen.

Hoe lang dat proces duurt, is niet vastgesteld en hangt onder meer af van de omvang van het dossier. De overheid benadrukt dat het dierenpark verbeteringen moet aantonen op het gebied van veiligheid, hygiëne en de deskundigheid van het personeel. Pakawi Park mag open blijven zolang de procedure loopt. In die periode behoudt het park de benodigde vergunning.



Een maand dicht

Ondertussen krijgt het park veel steun van bezoekers. Er circuleren online acties en er is een petitie gestart om het dierenpark een nieuwe kans te geven. Dat zou niet voor het eerst zijn: in 2017 greep dezelfde minister ook al in vanwege aanhoudende problemen rond dierenwelzijn. Toen was de dierentuin ruim een maand dicht.