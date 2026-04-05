Een nieuw Looopings-item is nu exclusief verkrijgbaar op de kermis in Den Haag

FOTO'S De merchandise van Looopings wordt voor het eerst verkocht op de Haagse Koningskermis. Van vrijdag 3 tot en met maandag 27 april is het kermis op het bekende Malieveld in Den Haag. Pretparkwinkel.nl, de vaste souvenirpartner van Looopings, heeft er een eigen kraam. Daar is ook een volledig nieuw item verkrijgbaar.

Het gaat om een shirt voor echte thrillseekers, met de tekst "I looove thrills", waarbij de drie o's uiteraard uit het Looopings-logo komen: een subtiele knipoog voor kenners. Voorlopig is het kledingstuk alleen op de Haagse kermis te vinden. Online bestellen volgt later pas.

Ook andere artikelen uit de Looopings-collectie zijn nog te koop, afhankelijk van de beschikbaarheid. Daarnaast zijn er nieuwe pins en magneten gebaseerd op kermisattracties, frituursnacks én het logo van de Haagse kermis. Een andere nieuwkomer is een gekroonde polyppin in de kleuren van de Nederlandse vlag, speciaal voor de Koningskermis.



Weekenden

De cadeaukraam van Pretparkwinkel.nl is opgesteld naast de attractie Star Wars. Het verkooppunt gaat open in alle weekenden en op twee feestdagen: tweede paasdag op maandag 6 april en Koningsdag op maandag 27 april.



























