Plopsaland Resort Belgium

Plopsaland opent nieuw verkeerspark met tractoren voor kinderen

Vandaag, 13.01 uurBeeld: Plopsa Fans e.a.

FOTO'S Plopsaland Belgium heeft weer een eigen verkeerspark. Bezoekers kunnen vanaf vandaag terecht bij Rijschool Suikerbuik, een nieuwe familieattractie bij de Big & Betsy Hoeve. Op de plek van de voormalige Amika-weide, naast het overdekte gedeelte Circus Bumba, maken kinderen hun eerste meters in kleine tractoren.

Het park nam afgelopen zomer afscheid van het oude verkeerscircuit, gelegen aan het Dorpsplein. De vervanger kreeg een andere locatie en een nieuw thema. In plaats van autootjes rijden bezoekers nu rond in elektrisch aangedreven tractoren, passend bij de naastgelegen boerderijomgeving.

De naam Rijschool Suikerbuik verwijst naar het personage Agent Suikerbuik uit de televisieserie Big & Betsy. Het verkeersparcours bestaat onder meer uit kruispunten en stoplichten, waar jonge bezoekers kunnen oefenen met verkeerssituaties. Er staan ook benzinepompen, stroompalen en een windmolen.









Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be