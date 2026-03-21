Plopsaland Resort Belgium

Plopsaland opent nieuw verkeerspark met tractoren voor kinderen

FOTO'S Plopsaland Belgium heeft weer een eigen verkeerspark. Bezoekers kunnen vanaf vandaag terecht bij Rijschool Suikerbuik, een nieuwe familieattractie bij de Big & Betsy Hoeve. Op de plek van de voormalige Amika-weide, naast het overdekte gedeelte Circus Bumba, maken kinderen hun eerste meters in kleine tractoren.

Het park nam afgelopen zomer afscheid van het oude verkeerscircuit, gelegen aan het Dorpsplein. De vervanger kreeg een andere locatie en een nieuw thema. In plaats van autootjes rijden bezoekers nu rond in elektrisch aangedreven tractoren, passend bij de naastgelegen boerderijomgeving.

De naam Rijschool Suikerbuik verwijst naar het personage Agent Suikerbuik uit de televisieserie Big & Betsy. Het verkeersparcours bestaat onder meer uit kruispunten en stoplichten, waar jonge bezoekers kunnen oefenen met verkeerssituaties. Er staan ook benzinepompen, stroompalen en een windmolen.




















