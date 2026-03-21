Plopsaland geeft bezoekers voorproefje op de toekomst: previewcenter voor nieuw flying theater

FOTO'S Hoe gaat de nieuwe attractie van Plopsaland Belgium eruitzien? Het Vlaamse attractiepark geeft bezoekers vanaf vandaag alvast een voorproefje op een omvangrijk uitbreidingsproject. Op het entreeplein is een zwarte container verschenen die dienstdoet als een previewcenter. Passanten vinden er meer informatie over de Vliegende Cinema, een nieuw flying theater.

Het Dorpsplein bij de ingang van het pretpark wordt omgedoopt tot Plopsaland Plaza, met naast de grote vliegsimulator ook een restaurant, een bowlingbaan en een treinstation. Men wil het parkdeel ook na sluitingstijd toegankelijk maken, speciaal voor verblijfsgasten. Er gaan dan andere films draaien in het flying theater.

In de container staat onder meer een nieuwe maquette. Die laat zien hoe het entreegebied en de omgeving vanaf 2027 moeten ogen, inclusief het nieuwe Grand Café en spinning coaster The Ride to Happiness by Tomorrowland op de achtergrond. Daarnaast worden op een scherm afleveringen van een making-of-serie afgespeeld.
















