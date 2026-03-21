Sprookjesschrijfster Efteling (92) overleden

Een naam die schuilgaat achter meerdere Efteling-sprookjesboeken is weggevallen. Schrijfster Truus Sparla overleed deze week op 92-jarige leeftijd. De vrouw had ook een link met de uitbeelding van De Indische Waterlelies in het Sprookjesbos. Daarvoor bedacht ze de introductietekst.

Sparla was actief als kinderboekenschrijfster en werkte onder meer onder het pseudoniem Carole Vos. In 1967 schreef ze Het Sprookjesboek van De Efteling, geïllustreerd door Anton Pieck. Daarin gaf ze bestaande sprookjes een nieuwe vorm. Voorbeelden zijn Tafeltje Dek Je, Zwaan Kleef Aan en Holle Bolle Gijs.

Daarnaast bedacht ze volledig nieuwe verhalen voor de Efteling, waaronder het sprookje van De Gekroonde Eend en het verhaal van Het Stoute Prinsesje, ook wel bekend als De Sprekende Papegaai. Eerder schreef ze al kinderboeken als Verstekeling aan Boord en De Kleine Krantenman, evenals een reeks over Wieske het Zigeunermeisje. Voor de leesmethode Veilig Leren Lezen maakte ze onder haar pseudoniem diverse boekjes.



Als de maan schijnt

Eén van de teksten van Sparla is tot op de dag van vandaag te horen in het Sprookjesbos: ze schreef het verhaal van De Indische Waterlelies, zoals het verteld wordt in de Efteling. Die vertelling begint als volgt: "'s Nachts, als de maan schijnt in dit prachtige oerwoud, let dan vooral op deze mooie waterlelies."



In 1967 trok ze samen met haar man Anton van Oirschot in kasteel Nemerlaer in Haaren, dat ze restaureerden en openstelden voor publiek. Eind jaren tachtig ging Sparla opnieuw aan de slag voor het Kaatsheuvelse sprookjespark. Toen verzorgde ze twee boekjes in de serie De Eftelingsprookjes, over De Trollenkoning en De Indische Waterlelies.