Efteling

Efteling-restaurant Mystique heeft een nieuwe barkaart: luxe hapjes

Vandaag, 21.37 uurBeeld: Niels Kooyman

FOTO'S De barkaart van Efteling-restaurant Mystique is vernieuwd. Bezoekers van de luxe eetgelegenheid kunnen niet alleen kiezen voor een avondvullend drie- of viergangendiner, maar ook voor hapjes en drankjes in het bargedeelte. Sinds kort wordt gebruikgemaakt van een nieuw menu.

Daarop vinden we onder meer Brabantse ham met zuurdesembrood en een Efteling-kaars (9 euro), truffelchips met brokkelkaas en hollandaise (7 euro) en steak melt met brioche, ossenstaart en Zwolse mosterd (13 euro). Andere opvallende items zijn beignets van Helmondse kweekpaling met prei (14 euro) en pan de aceite; Spaans olijfoliebrood (9 euro).

Verder vinden we op de kaart fish-and-chips met aardappel, tartaar van tonijn en kappertjes (12 euro), wentelteefjes met komijn en karamel (10 euro) en een trio van bitterballen (6 euro). De drie bitterballen bevatten achtereenvolgens kaas uit Efteling-vakantiepark Loonsche Land, draadjesvlees en bospaddenstoelen.

Cocktails
Tot slot is er de Mystique Chocolat Bar voor 8 euro. Daarnaast kreeg de drankkaart een upgrade. Drie cocktails worden nu gepresenteerd als "Mystique Specials": Midnight Negroni (14,50 euro), Gin, Basil, Smash (12 euro) en Smoke' Old Fashioned (13 euro). Verder serveert men zeven reguliere cocktails en zeven verschillende mocktails.











