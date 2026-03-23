Efteling

Efteling start kaartverkoop voor speciaal PinParade-evenement: eerste tijdvakken al vol

De Efteling is vanochtend om 10.00 uur begonnen met de online verkoop van tickets voor de Efteling PinParade, via efteling.com/tickets/efteling-pinparade. Het betaalde verzamelevenement vindt plaats op zaterdag 2 en zondag 3 mei in het Fata Morgana Paleis. De eerste tijdslots raken inmiddels al vol.

Bezoekers kunnen voor zowel zaterdag als zondag kiezen uit drie tijdvakken: van 09.30 tot 12.00 uur, van 12.30 tot 15.00 uur en van 15.30 tot 18.00 uur. Voor meerdere momenten is op dit moment geen plek meer beschikbaar. Een ticket kost 30 euro per persoon.

Daarbij zit een speciale PinParade-tas inbegrepen, met onder meer een jubileumpin ter waarde van 10 euro. Het toegangsbewijs geeft uitsluitend toegang tot het evenement: voor het attractiepark is een apart ticket of abonnement nodig. Iedere bezoeker heeft een geldig toegangsbewijs nodig, ook kinderen tot en met 3 jaar.



Collectieboek

De PinParade staat in het teken van de verschijning van de vijfhonderdste officiële Efteling-pin. In het Fata Morgana Paleis wordt een tentoonstelling ingericht over de geschiedenis van de pins. Daarnaast is het mogelijk om pins te ruilen met andere verzamelaars en het Collectieboek Efteling PinParade aan te schaffen.