Video: volledige onride van nieuwe Woezel & Pip-darkride in Avonturenpark de Tovertuin

VIDEO Het nieuwe Nederlandse pretpark Avonturenpark de Tovertuin gaat over een week open voor publiek. De belangrijkste attractie is de darkride Overal Vriendjes: een vijf minuten durende tocht door de wereld van mascottes Woezel & Pip. Looopings kan als eerste de complete rit laten zien.

De nieuwe familieattractie is een trackless darkride van de Limburgse fabrikant ETF Ride Systems, bekend van onder meer Symbolica in de Efteling. De overdekte beleving bestaat uit kleurrijke scènes met decors, animatronics en projecties. Aan de hand van bekende locaties uit de verhalen van Woezel & Pip wordt een dagje in de Tovertuin samengevat.

Zo passeren bezoekers onder meer het hondenhok, de speelboom en het strand. Het verhaal eindigt bij Tante Perenboom, die alle dieren een goede nacht wenst. De voertuigen bewegen op een opvallend rustig tempo, zodat jonge passagiers de tijd hebben om de scènes in alle rust te bekijken.



Eigen huis

Voor de animatronics werkte initiatiefnemer Van Hoorne Studios samen met Themics Philippines. In totaal zijn voor het park honderden figuren gerealiseerd, waaronder tientallen bewegende personages. De decors en de soundtrack zijn in eigen huis ontwikkeld.



Het concept doet denken aan de opzet en stijl van kinderdarkride Op Reis Met Bumba in Plopsaland Belgium uit 2023. Overal Vriendjes bevindt zich in de grote speelhal Vriendjesland, waar ook een speelparadijs, een theater, een horecapunt en een souvenirwinkel te vinden zijn. De poorten van de Tovertuin openen op vrijdag 27 maart.