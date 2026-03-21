Duinrell

Horecamanager Duinrell voor rechter na beschuldigingen van aanranding 18-jarige collega

Een 42-jarige horecamanager die werkte bij Duinrell staat terecht voor de vermeende aanranding van een 18-jarige werkneemster. De zaak draait om incidenten die zich vorig jaar zouden hebben afgespeeld op de werkvloer.

De man wordt ervan verdacht dat hij de jonge collega in een periode van eind maart tot eind april 2025 meerdere keren ongewenst heeft benaderd. Daarbij zou sprake zijn geweest van lichamelijk contact en seksueel getinte opmerkingen. Ook zou hij haar op enig moment hebben gekust en een ijsje in haar mond hebben geduwd.

Het vermeende slachtoffer had een nulurencontract en werkte onder de leiding van de verdachte. Ze verklaarde dat het gedrag al kort na zijn aanstelling begon en geleidelijk verder ging. Door het verschil in leeftijd en positie voelde ze zich niet vrij om daartegen op te treden.



Onderzoek

De verdachte ontkent de beschuldigingen. Hij stelt dat de aantijgingen zijn ontstaan nadat hij de werkneemster had aangesproken op diefstal. Kort daarna werd hij intern beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Er volgde een onderzoek binnen het bedrijf, waarbij hij naar eigen zeggen werd vrijgepleit.



Tijdens de zitting kwam naar voren dat niet alle stukken van dat interne onderzoek in het strafdossier zijn opgenomen. De rechter gaf aan daar wel over te willen beschikken en besloot de zaak nog niet inhoudelijk af te ronden. De behandeling wordt op een later moment voortgezet, met een nieuwe zitting gepland voor eind augustus.



Vermaat

De man is inmiddels niet meer werkzaam op Duinrell en is teruggekeerd naar een eerdere werkgever. Overigens waren de betrokkenen niet in dienst bij Duinrell zelf: de horeca in het Wassenaarse attractie- en vakantiepark wordt geëxploiteerd door horecagroep Vermaat, onder de vlag van La Place.