Definitief akkoord: provincie pompt 20 miljoen in uitbreidingsplannen Toverland

De Limburgse politiek heeft definitief ingestemd met een lening van 20 miljoen euro voor Toverland. Het attractiepark in Sevenum kan daarmee verder met plannen voor een vakantieresort, nieuwe attracties en extra faciliteiten. Men wil de komende jaren maar liefst 98 miljoen euro investeren.

Een ruime meerderheid van Provinciale Staten ging akkoord met het voorstel: 34 leden stemden voor, zeven tegen. De provincie springt bij omdat het park de laatste miljoenen niet via de markt kon ophalen. Banken wilden dat deel niet financieren, omdat niet alle projecten direct geld opleveren.

Van de 98 miljoen euro legt Toverland zelf 18 miljoen in. Daarnaast sloot het park eerder al een banklening af van 60 miljoen euro. Over de provinciale lening betaalt het park 6,19 procent rente. Het bedrag moet binnen tien jaar worden terugbetaald. Gedeputeerde Stephan Satijn benadrukte dat eerdere leningen netjes zijn afgelost.



Impuls

Ook in het provinciehuis leeft de verwachting dat de uitbreiding een impuls geeft aan de regionale economie. Toverland zelf spreekt over een voortzetting van een bestaande samenwerking. "De provincie is reeds geruime tijd één van onze financiers", reageert een woordvoerster.



"We zijn trots op onze samenwerking en zijn blij dat we de samenwerking met deze financiering mogen continueren. Deze financiering stelt ons in staat om diverse grote projecten uit te gaan voeren die bijdragen aan de langetermijnstrategie van Toverland." Het doel is om door te groeien naar een destination resort: een meerdaagse bestemming.