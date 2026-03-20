Beekse Bergen

Een aap met een mes?! Beekse Bergen geeft uitleg over bizarre foto

Een foto van een aap met een mes in Safaripark Beekse Bergen zorgt voor commotie op social media. In een Facebook-groep verscheen gisteren een merkwaardige afbeelding, gemaakt door een bezoeker van de Brabantse dierentuin. Daarop is te zien hoe een chimpansee een voorwerp vasthoudt dat sterk op een mes lijkt. Een woordvoerder van het dierenpark reageert nu op de kwestie.

"Dit is geen AI hoor!", schreef Els Oomis bij de foto in kwestie. "Het lijkt mij toch echt dat de kleine aap een mes of zoiets in zijn handen heeft?" Meerdere Facebook-gebruikers zeggen zich zorgen te maken over het opvallende tafereel. Een voorlichtster van Beekse Bergen stelt hen gerust.

"Op de foto staat geen echt mes, maar een plamuurmes dat verzorgers gebruiken bij het schoonmaken van het verblijf", legt ze uit. Het item is per ongeluk achtergebleven, waarna de chimpansees het te pakken kregen. "Dat hoort natuurlijk niet, maar voor de dieren heeft het verder geen gevolgen gehad."



Gracht

Na het opduiken van de foto hebben verzorgers het verblijf nog doorzocht, maar het plamuurmes is niet meer teruggevonden. "Mogelijk omdat het in de gracht is beland", zegt de woordvoerster. Er zijn volgens haar in ieder geval geen chimpansees gewond geraakt.



