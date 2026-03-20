Europa-Park Resort

Streep door tv-traditie in Europa-Park: Immer Wieder Sonntags stopt na ruim dertig jaar

Het populaire Duitse tv-programma Immer Wieder Sonntags verdwijnt na 2026 van de buis. Omroep SWR heeft besloten de langlopende muziek- en amusementsshow te schrappen om financiële redenen. Daarmee komt een einde aan een vaste zomerse traditie die al decennialang verbonden is met Europa-Park.

De show is sinds 1995 op televisie en wordt al jaren opgenomen in en rond het Duitse pretparkresort in Rust. Elke zomer staan op zondagochtend live-uitzendingen op het programma, gepresenteerd door Stefan Mross. De afgelopen drie decennia zijn meer dan driehonderd afleveringen gemaakt.

Europa-Park reageert teleurgesteld op het besluit. "Wij betreuren zeer dat een zo traditioneel en bij het publiek geliefd programma vanaf 2027 niet meer wordt voortgezet", laat eigenaar Roland Mack weten. Hij benadrukt dat het park de keuze van de omroep respecteert, maar de samenwerking graag had voortgezet.



Gemiste kans

Ook directielid Ann-Kathrin Mack, verantwoordelijk voor marketing en communicatie, spreekt over een gemiste kans. "Omdat Europa-Park al jarenlang een vaste partner is, hadden we gehoopt dat Immer Wieder Sonntags ook in de toekomst zou doorgaan en in Rust een thuis zou behouden."



De productie, met optredens van schlagerartiesten, was jarenlang nauw verweven met het park. Toen het tv-decor enkele jaren geleden moest wijken voor de nieuwe achtbaan Voltron Nevera, week de tv-productie uit naar waterpark Rulantica en themathotel Krønasår. Het laatste seizoen start op 31 mei.