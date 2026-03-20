Disneyland Paris waarschuwt bezoekers voor extreme wachttijden: niet iedereen zal World of Frozen kunnen zien op openingsdag

Disneyland Paris komt met een opvallende waarschuwing voor bezoekers die de officiële opening van World of Frozen willen bijwonen. Op zondag 29 maart gaat de nieuwe themawereld in Disney Adventure World open voor het grote publiek. Men verwacht extreme drukte, waardoor niet iedereen de uitbreiding zal kunnen zien. Zelfs een reservering vormt geen garantie.

Dat staat in een verklaring die is verstuurd aan personen met een parkreservering of hotelboeking op 29 maart. "Bedankt dat u ervoor kiest deze unieke dag met ons te beleven", zo begint de mail. Daarna komt het slechte nieuws. "Houd er rekening mee dat we, naarmate dit langverwachte evenement dichterbij komt, zeer hoge bezoekersaantallen verwachten, met name in Disney Adventure World en World of Frozen."

Net als tijdens previews voor abonnementhouders komt er een aparte wachtrij voor World of Frozen, in Disney Adventure World. Wie Arendelle met eigen ogen wil bekijken, zal uren geduld moeten hebben. "Vanwege deze uitzonderlijke omstandigheden worden er langere wachttijden verwacht." Er kunnen ook altijd storingen optreden.



Niet garanderen

Disney tempert de verwachtingen: mogelijk zit een bezoekje aan World of Frozen er op 29 maart niet in, laat staan een ritje in de nieuwe attractie Frozen Ever After. "Hoewel onze teams hun best zullen doen om aan uw verwachtingen te voldoen, kunnen we niet garanderen dat alle gasten toegang zullen hebben tot World of Frozen, waaronder Frozen Ever After."



Ook voor de souvenirwinkel Arendelle Boutique rekent men op grote belangstelling. Om die reden zal het volledige Frozen-assortiment, met uitzondering van de interactieve babytrol Rúna en Frozen-minifiguutjes, ook verkrijgbaar zijn in de Walt Disney Studios Store bij de ingang van het park.



Vertrouwen

"Als u meerdere dagen op bezoek bent, raden we u aan om op 29 maart Disneyland Park te bezoeken en Disney Adventure World en World of Frozen pas in de dagen erna te ontdekken", zo adviseert Disney. "Bedankt voor uw begrip en vertrouwen." De waarschuwing komt nadat exclusieve toegang voor abonnementhouders afgelopen weekend al uitmondde in chaos.



