Efteling opent nieuwe ingang Sprookjesbos, gelegen naast Droomvlucht

FOTO'S Het Sprookjesbos van de Efteling heeft een nieuwe in- en uitgang. Naast Droomvlucht werd de afgelopen maanden een nieuwe toegangsweg gerealiseerd, gelegen tussen de Sprookjesboom en De Vliegende Fakir. De route is nodig vanwege de sluiting van De Chinese Nachtegaal.

In verband met werkzaamheden is het laatste gedeelte van het Sprookjesbos de komende maanden niet toegankelijk. De uitgang bij souvenirwinkel In den Ouden Marskramer kwam daardoor te vervallen. Bezoekers kunnen het bos nu verlaten via een nieuwe spoorwegovergang ter hoogte van Droomvlucht.

Ze komen dan uit op het Ton van de Venplein, bij het station van de Efteling Stoomtrein Maatschappij. De Efteling heeft al aangegeven dat het niet om een tijdelijke oplossing gaat: de nieuwe Sprookjesbos-entree is een definitieve toevoeging.



Decoraties

Hoewel het nieuwe paadje vanaf vandaag toegankelijk is, is het project nog niet af. Op dit moment oogt de infrastructuur vrij rommelig: er staan nog bouwhekken en er missen nog decoraties en borden.



Bovendien is de achterkant van de Sprookjesboom, met de technische ruimte, momenteel goed zichtbaar. Daar moet de Efteling nog een oplossing voor vinden. Lantaarns staan er al wel. Daar lijken kaarsjes in te zitten.















































































