Nieuwe overkapping bij Tower of Terror in Disneyland Paris vertelt een verhaal

FOTO'S Bezoekers van Disneyland Paris staan voortaan minder vaak onbeschut in de rij voor The Twilight Zone Tower of Terror. Deze week werd bij de iconische attractie een nieuwe overdekte wachtruimte geopend. De toevoeging moet niet alleen bescherming bieden tegen regen en hitte, maar ook het verhaal van het vervallen Hollywood Tower Hotel verder uitwerken.

De overkapping maakt deel uit van een grotere investering in beschutte plekken in het resort. Bij Tower of Terror is gekozen voor een thematische aanpak: de wachtrij is ingericht als een voormalige patio van het fictieve hotel, ooit een luxe ontmoetingsplek voor rijke gasten.

Volgens ontwerper Sébastien Dhainaut stond de locatie vroeger bekend als The Patio. "Het was een plek waar de glamoureuze clientèle samenkwam voor cocktails, om te ontspannen op ligstoelen, een duik te nemen in het zwembad of van muziek te genieten", zegt de designer. "Na de tragische gebeurtenissen die het hotel troffen, raakte deze ruimte echter in verval."



Zwembad

Bezoekers kunnen aanwijzingen ontdekken over wat er gebeurd kan zijn tijdens de fatale nacht van 31 oktober 1939. In de wachtrij zijn tal van details verwerkt die verwijzen naar het achtergrondverhaal. Zo loopt een deel van de rij langs een leeg zwembad, waarvan de contouren nog zichtbaar zijn. Oude dieptemarkeringen en een vervaagde waarschuwing met de tekst "No diving" bleven behouden.



Rondom het voormalige bad staan palmbomen, passend bij de Californische setting. Ook verspreid door het gebied liggen sporen van verval. Omgevallen stoelen zijn overwoekerd met klimop, op een tafel staat een omgevallen cocktailglas en een verbleekte parasol hangt scheef. Op de grond ligt een kapot beeld van de god Pan, waarvan het bovenste deel is afgebroken. De ogen lijken bezoekers te volgen.



Cocktailfeest

De afwerking sluit aan op de bestaande architectuur van de toren. Er is gebruikgemaakt van natuursteen, terracotta tegels en mozaïekdetails. Houten balken, bronzen accenten met het hotellogo en verweerde pleisterlagen moeten de illusie wekken dat de ruimte al decennialang verlaten is. Aan de muren hangen posters die reclame maken voor een cocktailfeest dat nooit plaatsvond.



Met de nieuwe wachtruimte begint de themabeleving al voordat bezoekers het hotel binnengaan. Verlichting en decorstukken zorgen voor een onheilspellende sfeer, met subtiele verwijzingen naar "onzichtbare aanwezigheid". Dhainaut: "Deze attractie heeft een rijk uitgewerkt universum. We wilden niet alleen het thema respecteren, maar er ook een nieuwe dimensie aan toevoegen, met veel details die oplettende bezoekers zullen waarderen."












































































