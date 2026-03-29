Efteling

Vreemd Efteling-bord hint op nieuw vip-programma: alleen toegang voor Excellence Members

De Efteling lijkt te werken aan een nieuw vip-programma. Achter de schermen staat een bord klaar waarop wordt gesproken over "Excellence Members". Dat is te zien op een foto die Looopings kreeg toegestuurd. De formulering op het bord roept een hoop vragen op. Ook de timing is opvallend.

"Om onze Excellence Members een unieke ervaring te geven is deze attractie momenteel niet toegankelijk", luidt de letterlijke tekst. Met andere woorden: de attractie is alleen geopend voor vips. Er is ook een gouden Efteling-E zichtbaar. Daaronder staan vertalingen in het Engels, Duits en Frans.

Maar wat zijn Excellence Members, hoe word je Excellence Member en wat houden de voordelen precies in? En welke gevolgen heeft dit voor reguliere bezoekers, die niet diep in de buidel willen tasten? Een woordvoerder hult zich daarover nog in stilzwijgen. Hij laat weten dat er binnenkort meer over het initiatief naar buiten komt.



Merkwaardige boodschap

Ruikt de Efteling plotseling geld? Natuurlijk is er ook nog een andere verklaring mogelijk voor de merkwaardige boodschap: de Efteling is niet vies van een grapje rond 1 april. Zo werd een jaar geleden nog een zogenaamde AI-upgrade voor Holle Bolle Gijs gepresenteerd.



In 2024 kwam het park met een onzichtbaar sprookje, in 2023 zou Carnaval Festival voorzien worden van een danceremix en in 2022 werd een volautomatische kinderopvang geïntroduceerd. Legendarisch was ook een grap uit 2018, toen de treinen van de Python zogenaamd voorzien zouden worden van een Maxi-Cosi voor baby's.



