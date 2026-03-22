Efteling

Rood met witte stippen: Efteling heeft nu ministroopwafels als paddenstoelen

Vandaag, 11.01 uurBeeld: @Coshira_

FOTO'S De Efteling heeft nu stroopwafels die lijken op paddenstoelen. Het attractiepark introduceerde deze week een seizoensspecialiteit gebaseerd op de bekende muzikale paddenstoelen in het Sprookjesbos: ministroopwafels die voor de helft zijn gedipt in rode chocolade, met witte merengues erop.

Op die manier krijgen de wafels het uiterlijk van rode paddenstoelen met witte stippen. Ze zijn verkrijgbaar bij Kogeloog, het verkooppunt tegenover De Zes Dienaren. Dat is het sprookje van Langnek. Eén zakje kost 4,50 euro. Reguliere wafels blijven in het assortiment.

Het is niet de enige sprookjesachtige specialiteit in het Sprookjesbos: onlangs verschenen bij een andere horecalocatie, de Kleyne Klaroen, al worstenbroodjes geïnspireerd op het sprookje van De Reus en Klein Duimpje: zogeheten Worstenbroodduimpjes.





