Vier soorten loaded fries in de Efteling: Nederlands, Spaans, Grieks en Mexicaans

In de Efteling zijn dit seizoen niet één, niet twee, niet drie, maar vier soorten loaded fries verkrijgbaar. Bij verkooppunt de Smulpaap staan vier verschillende frietspecialiteiten op het menu, gebaseerd op vier landen: Nederland, Spanje, Griekenland en Mexico.

Alle varianten kosten 7,95 euro per stuk. De "Dutch style" bestaat uit friet met runderstoof, Amsterdamse uitjes, rode ui en pepermayo, terwijl de "Spanish style" geserveerd wordt met chorizo, gegrilde paprika, manchego en aioli.

Daarnaast is er de "Greek style" met geroosterde kip, feta, rode ui en tzatziki. Tot slot introduceerde men de plantaardige "Mexican style" met chili sin carne, jalapeño, guacamole, zure room en kaassaus. De Smulpaap bevindt zich op het Anton Pieckplein, in parkdeel Marerijk.