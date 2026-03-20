Beekse Bergen

Speciale editie van bierfestival Beekse Bergen om vijfjarig bestaan te vieren

In Safaripark Beekse Bergen vindt in juni een speciale jubileumeditie van bierfestival Brew@theZoo plaats. Het 18+-evenement wordt dit jaar voor de vijfde keer gehouden. Ter gelegenheid daarvan staat het initiatief in het teken van de Big Five, traditioneel de vijf meest iconische dieren van Afrika.

Dat zijn de leeuw, de olifant, de buffel, de neushoorn en het luipaard. Beekse Bergen grijpt de term aan om het vijfjarig bestaan van Brew@theZoo te vieren. Men spreekt over "de Big Five-editie" van het festival, dat op de kalender staat op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni. De kaartverkoop is gestart.

Tijdens de twee avonden presenteren meer dan zestig brouwerijen samen ruim 350 verschillende bieren. Het aanbod varieert van witbier en IPA's tot alcoholvrije varianten. Onder de deelnemers bevinden zich onder meer Uiltje Brewing, La Trappe, Swinckels, Rodenbach en Staatsbrouwerij Weihenstephan.



Exclusief

Voor de lustrumeditie brengen meerdere brouwerijen een exclusief bier uit of een bijzondere variant van een bestaand product. Deze lustrumbieren worden apart vermeld in het programmaboekje.



Brew@theZoo duurt van 17.30 tot 22.30 uur, met tickets van 47,50 euro op vrijdag en 52,50 euro op zaterdag, of 95 euro voor beide avonden. Dat is inclusief zeven consumptiemunten, een proefglas en een goodiebag.



Bescherming

Bezoekers leveren met hun ticket automatisch een bijdrage aan een natuurbehoudproject. Per verkocht kaartje doneert Beekse Bergen 1 euro aan Save the Rhino, een organisatie die zich inzet voor de bescherming van neushoorns. Extra donaties zijn mogelijk door tijdens het evenement munten af te staan. Bij de vorige editie werd 12.788 euro opgehaald voor de Giraffe Conservation Foundation.



