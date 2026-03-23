Video: wat kun je verwachten van het nieuwe Nederlandse Woezel & Pip-pretpark de Tovertuin?

VIDEO Nederland krijgt er deze week een attractiepark bij. Aanstaande vrijdag opent in het Brabantse Hoogerheide een gloednieuw pret- en vakantiepark rond de figuren Woezel & Pip: Familie Resort & Avonturenpark de Tovertuin. Benieuwd wat je kunt verwachten? Looopings was aanwezig op een testdag. Een uitgebreide videoreportage van ruim elf minuten brengt het volledige park in beeld.

De Tovertuin werd gerealiseerd op de plek van het voormalige vakantiepark Familyland, vlakbij natuurgebied de Kalmthoutse Heide. In 2024 nam Van Hoorne Studios, eigenaar van het merk Woezel & Pip, het 17 hectare tellende terrein over. Het bekende mediabedrijf runt al enkele jaren een eigen pretpark met vakantiepark in Zuid-Holland: Avonturenboerderij Molenwaard en Familie Resort Molenwaard.

Een bestaande hal diende als fundament voor een groot indoorgedeelte, waar onder meer een trackless darkride, een speeltuin met vier speelniveaus en een theater gevestigd zijn. Daarbuiten bevinden zich zowel mechanische attracties als speelplaatsen. De Tovertuin mikt nadrukkelijk op jonge gezinnen. Om kinderen van 0 tot 8 jaar aan te spreken, kwamen er geen thrillrides, maar kinderattracties als draaimolens en een boottocht.



150.000 bezoekers

De initiatiefnemers mikken in het openingsjaar op zo'n 150.000 bezoekers, met een maximum van circa tweeduizend gasten per dag. Naar verwachting blijft ongeveer de helft daarvan slapen in thema-accommodaties. Het vakantiepark groeit nog: komende zomer opent al een nieuwe fase, met blokhutten geschikt voor baby's. De doelgroep bestaat voor een aanzienlijk deel uit Belgen en Duitsers.



Het park is verdeeld in zes themagebieden: Toverplein, Vriendjesland, Regenboogplein, Perentuin, Fladderven en Bibliobos. Vriendjesland vormt het overdekte hart van het project, als flinke slechtweervoorziening. Naast de darkride Overal Vriendjes zijn de meest noemenswaardige attracties de boottocht Tantes Muziekvaart, de Pannenkoekenmolen, reuzenrad Boswiel en zweefmolen Vlindervlucht.







Fonteinen

Tantes Muziekvaart is 's avonds ook het decor van een bescheiden eindshow, waarbij de pratende boom Tante Perenboom een verhaal vertelt. Dat gaat gepaard met fonteinen en muziek. Op het Toverplein staan een fontein én een boek waarmee een eerbetoon wordt gebracht aan Woezel & Pip-bedenkster Guusje Nederhorst. Zij overleed in 2004.



Zoals we van Van Hoorne gewend zijn, heeft het park aan entertainment geen gebrek. Het showaanbod werd eveneens volledig afgestemd op peuters en kleuters, met verschillende voorstellingen en meet-and-greets. Hoogtepunt is een dagelijkse parade met meerdere grote praalwagens. Mascottes Woezel en Pip wisselen meermaals per dag van outfit. Er is ook speciaal avondentertainment voor resortgasten.



Bowlingbaan

Op horecagebied is het park opvallend breed opgezet. In het park bevinden zich drie eetlocaties: Café Jummie, Tantes Pannenkoek en Molletjes Smulbuffet. Op het resort bevindt zich daarnaast nog Familiebistro Klieder, een à-la-cartebistro met een bowlingbaan. Bij het verblijf hoort ook binnenzwembad Plons. Losse dagtickets kosten 24,95 euro, een jaarabonnement gaat tijdelijk voor 39,95 in plaats van 59,95 euro over de toonbank.