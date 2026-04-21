Disneyland Paris brengt boek uit over Disney Adventure World: 450 pagina's

Een nieuw boek over de ingrijpende veranderingen in Disneyland Paris is sinds deze week verkrijgbaar in het resort. Het gaat om het boekwerk Adventure Has A New Name - The Making Of Disney Adventure World, waarin de metamorfose van het Walt Disney Studios Park behandeld wordt.

Het bijna 450 pagina's tellende boek beschrijft de ontwikkeling van het tweede park, dat op 29 maart werd omgedoopt tot Disney Adventure World. De 60 euro kostende uitgave behandelt de periode vanaf de opening van Walt Disney Studios Park in 2002 tot aan de recente herpositionering en uitbreiding.

In het boek zijn archieffoto's en schetsen opgenomen, waarvan een deel niet eerder openbaar werd gemaakt. Alle parkdelen komen aan bod, waaronder Adventure Way, World of Frozen, Avengers Campus en Worlds of Pixar. Ook bevat de publicatie interviews met betrokken ontwerpers en medewerkers van onder meer entertainment en horeca.



