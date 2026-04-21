Disneyland Paris

Disneyland Paris brengt boek uit over Disney Adventure World: 450 pagina's

Vandaag, 09.46 uurBeeld: @DisneyphileLIVE, @PixiedustDLP

Een nieuw boek over de ingrijpende veranderingen in Disneyland Paris is sinds deze week verkrijgbaar in het resort. Het gaat om het boekwerk Adventure Has A New Name - The Making Of Disney Adventure World, waarin de metamorfose van het Walt Disney Studios Park behandeld wordt.

Het bijna 450 pagina's tellende boek beschrijft de ontwikkeling van het tweede park, dat op 29 maart werd omgedoopt tot Disney Adventure World. De 60 euro kostende uitgave behandelt de periode vanaf de opening van Walt Disney Studios Park in 2002 tot aan de recente herpositionering en uitbreiding.

In het boek zijn archieffoto's en schetsen opgenomen, waarvan een deel niet eerder openbaar werd gemaakt. Alle parkdelen komen aan bod, waaronder Adventure Way, World of Frozen, Avengers Campus en Worlds of Pixar. Ook bevat de publicatie interviews met betrokken ontwerpers en medewerkers van onder meer entertainment en horeca.

Meer Disneyland Paris
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be