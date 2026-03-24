Video: zo verliep de opening van nieuwe achtbaan 100% Wolf in Plopsaland

VIDEO De Duitse vestiging van Plopsaland heeft een nieuwe achtbaan. Afgelopen zondag vond de officiële openingsceremonie van de family coaster 100% Wolf plaats. Looopings was erbij voor een ruim dertien minuten durende videoreportage, die de attractie en de omgeving uitgebreid in beeld brengt. Ook onride-beelden komen voorbij.

Bezoekers maken een rit van 760 meter, met twee liftheuvels, een parcours vol scherpe bochten en een tunnel door een enorme rotsformatie in de vorm van een wolvenkop. Die komt uit bij een doodlopende steile helling. Daarna rijden passagiers achterwaarts terug de rots uit, waarna de trein tot stilstand komt en weer vooruit richting het station rolt.

Bovenop de rots staat een statig landhuis. Dankzij forced perspective lijkt het bouwwerk groter dan het in werkelijkheid is. Er zijn drie treinen, waarvan er tijdens de opening twee operationeel waren. Ze zijn paars, met aan de voorzijde een wolvenkop. Daarbovenop staat een wit-roze poedel.



Transformatie

100% Wolf is gebaseerd op een animatiefilm en serie van Studio 100. Het verhaal draait om een jongen uit een weerwolvenfamilie die bij zijn eerste transformatie verandert in een poedel. Hij moet vervolgens bewijzen dat hij toch een echte wolf is om niet verstoten te worden door zijn familie. Bij die zoektocht raakt hij verwikkeld in een avontuur rond een gestolen magische steen.







De attractie van 11 miljoen euro maakt deel uit van een groter uitbreidingsplan voor het Duitse pretpark. De komende jaren wil men meer investeren in attracties, horeca en verblijfsaccommodaties. Onderdeel daarvan zijn plannen voor een Wickie de Viking-waterpark en een nieuwe spinning coaster rond muziekfestival Tomorrowland. Ook wordt gedacht aan een eigen themahotel.



Brug

Plopsaland-directeur Bernd Beitz benadrukte bij de opening dat de nieuwe achtbaan bedoeld is voor een breed publiek. "Het is een brug tussen onze kinderattracties en meer intense achtbanen, met een mooie balans tussen toegankelijkheid en adrenaline." Plopsa-topman Carl Lenaerts sprak over "een bijzonder moment voor het hele Plopsa-team".