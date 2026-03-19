Achter de schermen bij nieuwe avondshow Disneyland Paris: blik in controlekamer

FOTO'S Hoe en waar wordt de nieuwe avondshow van Disneyland Paris aangestuurd? Bezoekers van het vernieuwde themapark Disney Adventure World kunnen vanaf eind deze maand dagelijks kijken naar het avondspektakel Disney Cascade of Lights. In een reportage geeft Disney een uniek kijkje in de controleruimte. Ook de baai waar achter de schermen de showtechniek wordt voorbereid, komt bij hoge uitzondering in beeld.

Disney Cascade of Lights vindt vanaf zondag 29 maart dagelijks plaats op het grote meer Adventure Bay in het nieuwe parkdeel Adventure Way. Overdag is de waterpartij leeg, maar 's avonds worden er verschillende platforms naar het midden van de vijver gevaren. Daarop staan drones, fonteinen, lampen, vuurwerk, vlammenwerpers, watergordijnen en projectoren.

De regiekamer bevindt zich boven horecalocatie Café Luminosity. Daar kunnen medewerkers het themagebied en het meer in de gaten houden met behulp van camerabeelden. Tijdens de show zijn onder meer een geluidstechnicus, een lichttechnicus en een projectiespecialist aanwezig. Ook is er vanuit de ruimte direct contact met de personen die de pontons naar de juiste plaatsen brengen.



Navi

De beelden bevestigen wat fans eerder al opviel: de vier armen van de drijvende constructie heten Racer, Lion, Frozen en Navi. Daarbij verwijzen de eerste drie termen naar bestaande of aangekondigde attracties: RC Racer, een toekomstige Lion King-waterbaan en Frozen Ever After. De Navi-arm komt echter uit bij Cars Road Trip. Het voedt de geruchten dat Disneyland van plan is om op die plek op termijn een Avatar-beleving te realiseren. Na'vi is immers de naam van het blauwe volk uit de Avatar-films van James Cameron.



Het personeel in de controlekamer arriveert rond 16.30 uur en start dan met de eerste voorbereidingen. De show staat voorlopig dagelijks om 22.40 uur op het programma, tegelijk met Disney Tales of Magic in het naastgelegen Disneyland Park. Daar zullen de drones binnenkort verdwijnen. Cascade of Lights is dan de enige avondshow met drones in het resort.



Ducks

Aan de nieuwe productie wordt al vier jaar gewerkt. Zo'n tweeënhalf jaar geleden kwam men op het idee voor zogeheten waterdrones: op afstand bestuurbare drijvende blokken met lampjes en vuurwerkfonteinen op het water. Leverancier Dronisos noemt het concept Ducks, omdat ze als eenden over het water kunnen bewegen.




























































































