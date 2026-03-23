Het Land van Ooit

Iconische beelden uit Het Land van Ooit krijgen hoognodige opknapbeurt

VIDEO Eén van de laatste resterende onderdelen uit Het Land van Ooit ondergaat een restauratie. De bekende Napoleonsoldaten uit de vijver van het voormalige pretpark worden opgefrist. Maandag zijn op Landgoed Steenenburg in Nieuwkuijk de eerste tien beelden uit het water gehaald.

Daarmee is de restauratie van het kunstwerk De Strijd bij Waterloo begonnen. De beelden, die elk tussen de 1000 en 1500 kilo wegen, werden met een hijskraan uit de vijver getild. Daarna zijn ze overgebracht naar een werkruimte, waar vrijwilligers ze de komende tijd restaureren.

Zodra een serie klaar is, keren de figuren terug in het water en wordt een volgend deel aangepakt. In totaal gaat het om 25 beelden. Ze stellen soldaten van Napoleon voor die langzaam in de vijver verdwijnen. Het kunstwerk was in de tijd van Het Land van Ooit onderdeel van een fontein.



Vrijwilligers

Het initiatief voor de opknapbeurt komt van Jan Kelders en Libéma-directeur Dirk Lips. Zij werken samen met vrijwilligers van de Heemkundekring en senioren uit de gemeente Heusden. Tegelijkertijd wordt ook de vijver en de directe omgeving opgeknapt. Libéma exploiteert Kasteel Steenenburg, zoals het Roze Kasteel uit het pretpark tegenwoordig heet.



Het Land van Ooit was een themapark in Drunen waar kinderen symbolisch de baas waren. Het park opende in 1989 en groeide uit tot een bekende familieattractie in Brabant. In 2007 ging het park failliet door tegenvallende bezoekersaantallen. Grote delen van het terrein bleven daarna jarenlang in vervallen staat achter.