Belantis (Asterix Park Deutschland)

Duits pretpark opent eerste Asterix-gebied: startschot voor complete metamorfose

FOTO'S Het Duitse pretpark Belantis heeft gisteren officieel een nieuw themagebied rond Asterix en Obelix geopend. Daarmee is het startschot gegeven voor een grootschalige transformatie van het attractiepark bij Leipzig. De komende jaren moet de bestemming stap voor stap veranderen in een Duits broertje van het bekende Franse pretpark Parc Astérix.

Het nieuwe gebied heet Idefix' Abenteuerland, vernoemd naar het kleine witte hondje van Obelix. Bezoekers vinden er vier nieuwe familieattracties, een grote speeltuin, een horecapunt en een souvenirwinkel. Ook zijn er meet-and-greets met de stripfiguren zelf.

De uitbreiding is vooral gericht op gezinnen met jonge kinderen. Het gaat om een miniwaterbaan, een interactieve fietsmolen, een attractie met op en neer springende gondels en een verkeersparcours voor kinderen. De rides werden grotendeels geleverd door de Italiaanse fabrikant Zamperla.



Asterix Park Deutschland

Belantis spreekt van de eerste zichtbare stap in een langdurige omvorming naar Asterix Park Deutschland, zoals de naam zal luiden. Het park werd vorig jaar overgenomen door de Franse parkengroep Compagnie des Alpes, bekend van onder meer Parc Astérix en de Walibi-parken.



Uiteindelijk moet Belantis rond 2030 of 2031 officieel een naamswijziging ondergaan. Voor de aanleg van Idefix' Abenteuerland werd ongeveer 5 miljoen euro uitgetrokken. Tijdens de openingsceremonie renden zo'n vijftig kinderen symbolisch door een rood lint heen. Daarbij waren ook Asterix, Obelix en een echte hond in de rol van Idéfix aanwezig.



Stoutste dromen

Een opvallende gast was Anne Goscinny, de dochter van Asterix-bedenker René Goscinny. "Mijn vader had zich in zijn stoutste dromen niet kunnen voorstellen dat Asterix ooit naar Duitsland zou verhuizen", zei ze tijdens de opening. Belantis-directeur Filip De Witte noemt het nieuwe gebied het begin van een nieuw tijdperk voor het park.



De komende jaren staan meer investeringen in themagebieden, attracties en infrastructuur op de planning. In 2027 moet al een nieuwe familieachtbaan openen, in Griekse stijl. Het park bestaat sinds 2003 en ligt in de Duitse deelstaat Saksen. Momenteel trekt Belantis ongeveer 300.000 bezoekers per jaar. Compagnie des Alpes wil dat aantal op termijn verdrievoudigen.



































































