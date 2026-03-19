La Tour Eiffel

Wie durft? Eiffeltoren opent hangbrug op 60 meter hoogte

VIDEO De Eiffeltoren in Parijs heeft er tijdelijk een opvallende attractie bij. Op de eerste verdieping is sinds deze week een hangbrug geopend, gespannen tussen twee pijlers van het Franse monument. Waaghalzen kunnen er op zo'n 60 meter hoogte overheen wandelen.

De constructie, die ongeveer 40 meter lang is, verbindt de oost- en westzijde van de iconische toren. Het gaat om een netbrug, volledig omgeven door veiligheidsnetten en bevestigd met kabels. De installatie blijft toegankelijk tot en met zondag 3 mei. Wie de oversteek wil maken, hoeft geen extra ticket te kopen.

De ervaring is inbegrepen bij een regulier toegangsbewijs voor de Eiffeltoren. Wel moeten bezoekers zich ter plekke aanmelden via een tijdslot op de eerste verdieping. Daar zijn QR-codes beschikbaar om een plek te reserveren. De openingstijden variëren per dag, met sluiting in de avonduren.



Hoge hakken

Het initiatief wordt Le Vertige de la Tour genoemd. Per keer mogen een beperkt aantal personen tegelijk de brug op. Kinderen vanaf 3 jaar zijn welkom, al moeten kinderen onder 12 jaar begeleid worden door een volwassene. Kinderwagens, koffers, eten, drinken en hoge hakken zijn niet toegestaan.



Het gaat om een concept van het externe bedrijf Arbotopia. Volgens de organisatie zijn er geen veiligheidsrisico's. "De loopbrug is extreem sterk en wordt op zijn plaats gehouden door meerdere parallelle en laterale kabels", laat men weten. "Het enige risico is dat je het nog een keer wilt doen."



Wereldtentoonstelling

De Eiffeltoren geldt als één van de bekendste monumenten ter wereld. Het ijzeren bouwwerk, gebouwd voor de wereldtentoonstelling van 1889, werd vernoemd naar ingenieur Gustave Eiffel. Jaarlijks komen er miljoenen toeristen op af.