Kermis

Gevaarlijk tafereel op Gentse kermis: jongeren klimmen 's nachts in achtbaan

Vandaag, 14.12 uurBeeld: @overpoortoverleven

VIDEO Op social media circuleert een video waarin te zien is hoe twee personen 's nachts een kermisattractie beklimmen in het Belgische Gent. Het gaat om de achtbaan Wild Mouse, die staat opgesteld op het Sint-Amandsplein tijdens de zogeheten Halfvastenfoor. De beelden tonen hoe de klimmers via de kettinglift van de 13 meter hoge attractie naar boven gaan.

Een voorlichtster van de politie benadrukt dat dergelijke acties levensgevaarlijk kunnen zijn. Ze roept kermisbezoekers op om hun gezonde verstand te gebruiken. Ook exploitanten zijn boos. Volgens Guido Herman, die het woord voert namens de kermisondernemers in Gent, komen dit soort incidenten de laatste tijd vaker voor.

Daarbij zouden social media een belangrijke rol spelen, zegt hij in gesprek met Vlaamse media. "Gasten willen stoer doen, zeker als de drank in de man is. Wie dat filmt en aanmoedigt, is ook schuldig." Herman wijst op de grote risico's. "Wie naar beneden valt, is morsdood."

Afgesloten
Het volksfeest in Gent duurt nog tot en met zondag 29 maart. Attracties worden 's avonds afgesloten met hekken en de politie houdt toezicht na sluitingstijd, maar permanente bewaking is er niet. De Wild Mouse is een spinning coaster van de Franse fabrikant Reverchon, gebouwd in 1999.



Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be