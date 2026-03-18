Attractie- en Vakantiepark Slagharen

De eerste testritten: nieuwe attractie Sky Sifter torent hoog boven Slagharen uit

VIDEO Attractiepark Slagharen heeft er een nieuwe blikvanger bij. De nieuwe attractie Sky Sifter, een spectaculaire frisbee die over de kop gaat, torent hoog boven het Overijsselse pretparkresort uit. Dat is te zien in een making-of-video op social media. Assistent-manager Joost Scholten gunt kijkers opnieuw een blik op de bouwplaats, waar hard gewerkt wordt aan de toekomstige wachtrij.

Scholten toont waar lantaarns, luidsprekers en lampen komen te staan. Ook legt hij uit dat voorbereidingen worden getroffen voor de bouw van een grote waterval. Verder onthult de presentator dat een grote decoratieve hijskraan afkomstig zal zijn uit zusterpark Movie Park Germany. Daar werd het decorobject eerder gebruikt bij de ingang van de gesloten attractie The Lost Temple.

Een blik op de eerste testritten vormt het letterlijke en figuurlijke hoogtepunt van de video-update. Sky Sifter is momenteel gevuld met testpoppen, om zo een realistisch gewicht te kunnen simuleren. Bezoekers mogen vanaf komende maand plaatsnemen: de officiële opening van de thrillride vindt plaats op vrijdag 17 april.