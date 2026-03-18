Video: eerste onride-beelden van nieuwe achtbaan in Plopsaland Deutschland

VIDEO Plopsaland Deutschland opent deze maand een gloednieuwe achtbaan: 100% Wolf, een family coaster van de Duitse fabrikant Gerstlauer. Vandaag deelt het attractiepark de eerste onride-beelden. In een YouTube-video van bijna twee minuten wordt de volledige rit in beeld gebracht. Aankomend weekend vindt de officiële opening plaats.

De coaster bestaat uit een kettinglift, een boosterlift met banden, een bochtig parcours en een doodlopende spike. Na een kort achterwaarts gedeelte keren passagiers weer voorwaarts terug naar het station. Daarmee is het ritverloop vergelijkbaar met de Gerstlauer-familieachtbaan Wakala in het Belgische pretpark Bellewaerde Park, geopend in 2020.

Eén van de blikvangers van 100% Wolf is een rotsformatie in de vorm van een wolf, waar de treinen doorheen razen. Het thema verwijst naar een gelijknamige animatiereeks van Studio 100. De 11 miljoen euro kostende attractie is 645 meter lang en 17,5 meter hoog. In totaal zijn er drie treinen voor twintig personen. Ze halen een topsnelheid van 55 kilometer per uur.