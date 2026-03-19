Video: Efteling-fan bouwt bewegende Langnek in de tuin

VIDEO De buren van een Efteling-fan uit Dordrecht zullen waarschijnlijk vreemd opkijken als er plots een levensgrote Langnek over de schutting komt koekeloeren. In zijn achtertuin bouwde liefhebber Floris van Vugt een eigen versie van het bekende sprookjesfiguur uit de Efteling, compleet met bewegende ogen en geluid.

Daarvoor maakte de twintiger gebruik van een 3D-printer en een programmeerbare minicomputer. Van Vugt was als kind al gefascineerd door het Sprookjesbos, waar vooral Langnek - één van de personages in het verhaal van De Zes Dienaren - indruk maakte. De interesse leidde uiteindelijk tot een eigen creatie, die volgens hem "ook echt leeft".

De basis van het project werd gelegd met fotogrammetrie, een techniek waarbij met behulp van foto's een digitaal 3D-model wordt gemaakt. Dat model werd vervolgens uitgewerkt en in onderdelen geprint met een 3D-printer. Om zichtbare printlijnen weg te werken, gebruikte Van Vugt onder meer plamuur en een speciale primer.



Servomotor

Na het schuren en afwerken volgde het schilderwerk met acrylverf. Voor extra detail bracht hij met pastelkrijt schaduwen en kleurverschillen aan. De ogen vormen het technische hoogtepunt: die zijn aangesloten op een servomotor. "Ik heb het zo geprogrammeerd dat als ik hem aanzet, de ogen meteen beginnen te bewegen."



In de constructie is ook een speaker verwerkt die het bijbehorende sprookje afspeelt. De lange nek bestaat uit een geschilderde regenpijp. Op dit moment werkt Van Vugt nog aan een functie om het geheel via wifi te bedienen met een smartphone. Naast Langnek leverde hij ook andere bekende Efteling-figuren af, waaronder Holle Bolle Gijs en - recent nog Baby Gijs.