Duinrell

Foto's: bouw van nieuwe attractie Duinrell Drifter is begonnen, eerste onderdelen liggen klaar

Gisteren, 21.27 uur

FOTO'S Duinrell is gestart met de bouw van de nieuwe attractie Duinrell Drifter. Terwijl op dit moment de laatste hand gelegd wordt aan de nieuwe Kikker8baan, zijn even verderop de werkzaamheden voor een andere nieuwe ervaring al in volle gang. Op foto's is te zien dat de fundering van de zogeheten Duinrell Drifter inmiddels is gestort.

Bij de Duitse leverancier Zierer bestelde het Wassenaarse pretpark een driftmolen: een carrousel met negen uitzwenkende gondels. Per rit kunnen achttien personen een ritje maken. De molen bereikt een bescheiden topsnelheid van zo'n 22 kilometer per uur. Door de scherpe bochten en driftbewegingen ontstaat toch een thrillbeleving.

De voertuigen worden aangekleed als rallywagens. Passagiers kunnen zelf controle uitoefenen: door een hendel te bedienen, draaien de wielen van de karretjes. Duinrell belooft dat elke rit daardoor anders aanvoelt. De attractie krijgt een eigen gezicht: Rick de Drift, een zwijgzame kikkercoureur.

Mei
Op het bouwterrein in het park, gelegen naast vliegtuigmolen Wild Wings, liggen de eerste onderdelen van de constructie al klaar. Het is de bedoeling om de Duinrell Drifter in mei dit jaar te openen. De nieuwe Kikker8baan wordt begin april officieel in gebruik genomen.



