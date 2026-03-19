Pretparken en dierentuinen woest: weerapps kosten tonnen per dag

Een groep van ruim tachtig Britse pretparken, dierentuinen en andere dagattracties trekt aan de bel over weerapps. Een simpel regenicoontje zou bezoekers massaal thuis houden, met grote financiële gevolgen. Initiatiefnemer is Chester Zoo. Dat dierenpark deed namens de sector een oproep bij het Britse weerinstituut Met Office.

Men zou alleen in de Engelse dierentuin al tot 137.000 pond per dag mislopen, omgerekend zo'n 160.000 euro. De actie wordt gesteund door diverse grote namen, waaronder Pleasure Beach Resort, Drayton Manor Resort, Paultons Park, Edinburgh Zoo en West Midlands Safari Park.

De kritiek richt zich niet op de weersvoorspellingen zelf, maar op de manier waarop ze worden weergegeven. Veel apps tonen één icoon voor een hele dag. Staat daar een wolk met regen bij, dan lijkt het alsof het de hele dag slecht weer wordt, terwijl het in werkelijkheid bijvoorbeeld alleen 's ochtends vroeg of 's avonds kort regent.



Realiteit

"Wanneer families een regenwolkje zien, blijven ze vaak gewoon thuis", zegt operationeel directeur Dom Strange van Chester Zoo. "De realiteit kan zijn dat er om 06.00 uur een korte bui valt, maar het symbool suggereert een compleet verregende dag."



Uit analyses blijkt dat het effect groot is. Bezoekcijfers kunnen met ongeveer 30 procent dalen na een ongunstige weersweergave. Dat komt doordat veel mensen hun dagje uit last minute plannen en eerst snel het weer checken. Onderzoek wijst uit dat circa 70 procent van de bezoekers dat doet.



Duizenden bezoekers

Ook kleinere locaties merken het verschil. In sommige gevallen lopen de verliezen op tot tienduizenden euro's per dag. Dierentuinen melden dat een slechte voorspelling tijdens schoolvakanties kan leiden tot duizenden minder bezoekers op één dag.



De sector pleit voor aanpassingen, zoals aparte iconen voor dag en nacht, duidelijkere tekstsamenvattingen en een indicatie van het aantal droge uren. Daarmee moet voorkomen worden dat een korte bui wordt gepresenteerd als een complete regendag. Met Office laat weten dat er al gewerkt wordt aan verbeteringen. Het instituut zegt in gesprek te willen met de toerismesector en appontwikkelaars.