Tweesterrenrestaurant Europa-Park heropend na renovatie: nieuwe naam

FOTO'S Het luxe restaurant Ammolite in Europa-Park heeft een nieuwe naam en een vernieuwd interieur gekregen. De chique eetgelegenheid opende op 17 maart opnieuw de deuren na een ingrijpende verbouwing. Voortaan gaat het etablissement door het leven als Ammolite - House of Light.

Het finedining-restaurant bevindt zich in de vuurtoren van het viersterrenhotel Bell Rock, onderdeel van het Zuid-Duitse pretparkresort. De keuken staat onder leiding van chef-kok Peter Hagen-Wiest, die sinds 2012 verantwoordelijk is voor het concept. Zijn restaurant heeft al elf jaar op rij twee Michelinsterren.

Het interieur werd de afgelopen periode aangepakt. De ruimte kreeg een nieuw ontwerp met aangepaste kleuren en materialen. Blikvanger is onder meer een begaanbare wijnkamer. Daarnaast werd een speciaal muziekconcept toegevoegd. Volgens het park blijft de keuken ongewijzigd.



Achtgangenmenu

Hagen-Wiest blijft werken met een klassieke Europese basis, aangevuld met internationale invloeden. Gerechten worden samengesteld met seizoensproducten en ingrediënten uit de regio. Een achtgangenmenu kost 245 euro per persoon. De chef is sinds vorig jaar ook eindverantwoordelijk voor de culinaire Europa-Park-attractie Eatrenalin.











