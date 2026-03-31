Nieuwe duellerende achtbaan geopend in Legoland: race voor- én achteruit

VIDEO In Legoland Billund is een nieuwe dubbele achtbaan geopend. Het Deense pretpark presenteerde afgelopen weekend Minifigure Speedway, een duellerende coaster waarbij twee treinen tegelijk tegen elkaar racen. Het gaat om een kopie van een attractie die sinds 2024 te vinden is in het Britse zusterpark Legoland Windsor.

De baan, geleverd door de Duitse fabrikant Zierer, bestaat uit twee parallelle tracks met de namen Team All Stars en Team Legends. Beide bereiken een topsnelheid van 56 kilometer per uur en bevatten geen inversies. Opvallend is dat de treinen zowel voor- als achteruit rijden. Elke trein bestaat uit tien karretjes voor in totaal twintig personen.

Passagiers zitten twee naast elkaar in één rij. De rit duurt ongeveer 75 seconden en de baan heeft een lengte van 263 meter. Minifigure Speedway vervangt de voormalige waterattractie Vikings River Splash. Die wildwaterbaan van fabrikant Intamin sloot aan het einde van het seizoen 2024 en werd in maart 2025 verwijderd.