Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Familie Resort & Avonturenpark de Tovertuin

Nieuw Woezel & Pip-pretpark is klaar voor de opening: ontmoet de bewoners van de Tovertuin

Vandaag, 15.26 uur

FOTO'S Het nieuwe Nederlandse pretparkresort rond Woezel & Pip is klaar om bezoekers te ontvangen. Een reeks nieuwe detailfoto's laat zien dat de afwerking van Familie Resort & Avonturenpark de Tovertuin inmiddels nagenoeg gereed is. Op vrijdag 27 maart opent het park in Hoogerheide officieel de deuren.

De beelden tonen verschillende delen van het Brabantse attractiepark tot in detail, met kleurrijke decorstukken en tientallen figuren van Woezel, Pip en andere personages. Het park richt zich op gezinnen met jonge kinderen en telt meer dan 25 attracties en shows, aangevuld met een grote binnenspeelruimte van 3000 vierkante meter.

Hoogtepunt in het attractieaanbod is de trackless darkride Overal Vriendjes. Verder zijn er twee theaters, meet-and-greets en een dagelijkse parade met de mascottes van de Tovertuin. Naast het pretpark ligt een vakantiepark met themahuisjes, restaurants en een binnenzwembad. Er kan ook gebowld worden.











































































Meer Familie Resort & Avonturenpark de Tovertuin
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
