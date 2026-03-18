Blijdorp zet parkeerterrein in voor bezoekers van het centrum: extra inkomstenbron

Diergaarde Blijdorp gaat een deel van het parkeerterrein inzetten als P+R-locatie. Vanaf juni kunnen mensen die naar Rotterdam komen hun auto parkeren bij de dierentuin, om vervolgens met het openbaar vervoer verder te reizen. De gemeente en Blijdorp hebben daarvoor 250 parkeerplekken gereserveerd.

De regeling loopt tot en met 1 juni 2028. Parkeren is gratis voor wie daarna het openbaar vervoer, een deelfiets of een deelscooter gebruikt, bijvoorbeeld richting het centrum van Rotterdam. Zonder aansluitende reis geldt het dagtarief van 12,50 euro. Ook bij langer dan 24 uur parkeren moet betaald worden.

Voor Blijdorp levert het initiatief extra mogelijkheden op in een lastige financiële periode. Het Rotterdamse dierenpark staat er al een tijdje slecht voor. "De samenwerking levert Blijdorp als onderdeel van het herstelplan een mooie kans op een optimalere benutting van onze parkeerplaats op", zegt financieel directeur Toine Linders erover.



Autoverkeer terugdringen

De locatie ligt bij de snelwegen A13 en A20. Reizigers kunnen vanaf daar met een bus in ongeveer tien minuten naar Rotterdam Centraal. In de spits rijden er negen bussen per uur, daarbuiten acht. Met de nieuwe P+R wil de gemeente het autoverkeer richting het centrum terugdringen.



