Disneyland Paris

Disneyland Paris annuleert restaurantreserveringen: abonnees toch niet welkom in nieuw restaurant

Disneyland Paris heeft meerdere reserveringen geannuleerd voor het nieuwe restaurant The Regal View Restaurant & Lounge in het toekomstige parkdeel Disney Adventure World. Het gaat om boekingen van abonnementhouders voor speciale previewdagen.

In mails aan bezoekers laat Disney weten dat het restaurant voorlopig niet beschikbaar is voor de gasten in kwestie. "We zijn verheugd u binnenkort te verwelkomen in Disney Adventure World voor onze previewdagen voor Disneyland Pass-houders", zo luidt de boodschap. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat het park nog in een testfase zit.

"Omdat dit previewdagen zijn, blijven we operationele aanpassingen doorvoeren en zijn onze medewerkers nog in training." Nu blijkt dat niet alle mensen met een reservering ook daadwerkelijk terechtkunnen in het restaurant. "In deze context moeten we u helaas informeren dat we u niet kunnen ontvangen in The Regal View Restaurant & Lounge tijdens uw bezoek."



Compensatie

Abonnees kunnen volgens Disney op een later moment terugkomen, na de officiële opening op zondag 29 maart, afhankelijk van beschikbaarheid. Als compensatie biedt Disney een maaltijd en een non-alcoholisch drankje aan. "We nodigen u uit om het restaurant op een later moment te ontdekken."



Tijdens de eerste previews voor personeel en jaarkaarthouders werd duidelijk dat de capaciteit van de eetgelegenheid lager ligt dan verwacht. De komende weken staan nog meer previewdagen gepland. Zowel voor toegang tot het parkdeel als voor het restaurant is reserveren verplicht. De testopening van afgelopen zondag verliep vrij chaotisch, met zeer lange wachtrijen.



Disney-prinsessen

Het nieuwe restaurant maakt deel uit van Adventure Way, de centrale route in het vernieuwde park dat vanaf eind maart 2026 verdergaat als Disney Adventure World. In The Regal View worden ontbijt, lunch en diner geserveerd, met Disney-prinsessen als thema. Ook is er een loungegedeelte met uitzicht op het meer Adventure Bay.



