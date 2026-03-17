Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Slagharen opent nieuwe attractie Sky Sifter over een maand

De nieuwe thrillride van Attractiepark Slagharen gaat over een maand open. Het nieuwe seizoen van het Overijsselse pretpark start op zaterdag 28 maart. Enkele weken later, op vrijdag 17 april, moet de 30 meter hoge attractie Sky Sifter af zijn. Op die datum vindt de officiële opening plaats. Dat heeft Slagharen zojuist bekendgemaakt.

Sky Sifter is een 30 meter hoge looping-frisbee van de Italiaanse fabrikant Zamperla, van het type discovery revolution 30. De attractie combineert draaiende en zwaaiende bewegingen. Bezoekers kunnen zelf bepalen hoe intens de rit wordt. Daarvoor komen er twee wachtrijen met elk een eigen route: Gold en Silver.

De gouden variant, bedoeld voor thrillseekers, gaat volledig over de kop. De zilveren route richt zich op families en blijft zonder inversies, met schommelende en zwevende bewegingen. Slagharen koos uiteraard voor een wildwestthema, met een achtergrondverhaal over een sheriff die geobsedeerd raakte door goud.



Zeefmachine

Hij bouwde langs een beek verschillende machines om goud en zilver uit de rivierbodem te halen. Zijn grootste uitvinding is Sky Sifter, een enorme zeefmachine die constant in beweging is en onder hoge druk staat. Die druk kan zo hoog oplopen dat de installatie kantelt en over de kop gaat, waarbij bezoekers worden meegesleurd in de bewegingen van de machine.



De naam verwijst naar het Engelse woord voor zeef. Voor de ontwikkeling van het thema werd samengewerkt met het Amsterdamse ontwerpbureau Leisure Expert Group. Inmiddels staat de constructie overeind en wordt gewerkt aan de afwerking en de decoraties.



Aandacht

"De indrukwekkende blikvanger, die tot 30 meter hoogte reikt, verandert nu al zichtbaar de skyline van het park en trekt volop aandacht in de regio", zegt Slagharen over de toevoeging. "Door zijn hoogte torent de attractie boven bomen en gebouwen uit en is hij zelfs vanaf de toegangsweg al goed zichtbaar."



Voordat bezoekers zelf kunnen instappen, doorloopt Sky Sifter een uitgebreid testprogramma. "In deze fase worden testritten uitgevoerd met speciale testpoppen om te controleren of de attractie exact functioneert zoals ontworpen en voldoet aan alle veiligheidsnormen", vertelt een woordvoerster.



Glimlach

Commercieel manager Erik Veenstra vult aan: "We wisten dat Sky Sifter indrukwekkend zou worden, maar toen de attractie voor het eerst volledig tot leven kwam op die hoogte, werd het pas écht bijzonder. Je ziet hem letterlijk boven alles uitsteken." Het leidde tot "een grote glimlach". Het park heeft nog geen beelden gedeeld van de testritten.