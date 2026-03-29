PortAventura World

Video: bekende achtbaan Dragon Khan weer open na grote ingreep

Vandaag, 16.33 uur

VIDEO De bekende achtbaan Dragon Khan in PortAventura World is weer open voor publiek. Het Spaanse pretparkresort heeft de rood-blauwe loopingcoaster de afgelopen maanden ingrijpend onder handen genomen. Twee belangrijke baanelementen werden volledig vervangen.

Het gaat om de cobra roll en de vertical loop, samen goed voor drie inversies. Die onderdelen zijn tijdens een zogeheten retrack verwijderd en opnieuw opgebouwd. Bezoekers kunnen de attractie, gelegen in het Chinese themagebied van PortAventura Park, sinds dit weekend weer ervaren.

Dragon Khan - 45 meter hoog en 1270 meter lang - werd in 1995 gebouwd door de Zwitserse firma Bolliger & Mabillard. De topsnelheid bedraagt zo'n 105 kilometer per uur. Het totale aantal van acht inversies was tot aan 2002 een wereldrecord. De achtbaan staat al jaren bekend als ruw en soms pijnlijk.



Meer PortAventura World
