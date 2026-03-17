Speelpark Oud Valkeveen

Pretpark verliest rechtszaak tegen gemeente: geen rectificatie nodig

Speelpark Oud Valkeveen heeft een rechtszaak tegen de gemeente Gooise Meren verloren. De eigenaar van het Noord-Hollandse attractiepark eiste een rectificatie naar aanleiding van uitingen van de gemeente, maar de voorzieningenrechter wijst die vordering af. Aanleiding waren passages op de gemeentelijke website.

Daarin stond dat de groei van het park spanning oplevert met de natuur en omwonenden. Ook werd gesteld dat de grenzen van het park op het gebied van stikstof en natuur zijn bereikt. Eigenaar Michael van de Kuit noemde de uitspraken schadelijk en ongefundeerd en stapte naar de rechter.

Vandaag oordeelt de rechtbank dat geen sprake is van beschuldigingen richting het pretpark. "De twee uitlatingen zijn dan ook niet aan te merken als beschuldigingen aan het adres van Speelpark Oud Valkeveen", staat in het vonnis. "Het is niet meer of minder dan een mening of een constatering van de gemeente over de te verwachten neveneffecten."



Ruime vrijheid van meningsuiting

Daarmee is er geen grond voor een verplichte rectificatie. De rechter benadrukt bovendien dat de gemeente zich in het publieke debat mag uitspreken. "De gemeente, waaronder ook de burgemeester en wethouders, komt een ruime vrijheid van meningsuiting toe", valt te lezen in de uitspraak.



In de zaak speelde ook een discussie over berichten op Instagram. Het pretpark vond het schadelijk dat de gemeente daar reageerde, maar de rechter gaat daar niet in mee. Daarbij weegt mee dat het park zelf eerder stevige uitlatingen deed. Die waren "weinig zakelijk en ook tamelijk negatief van toonzetting".



Onjuiste informatie

Volgens de rechtbank bevatte dat bericht zelfs onjuiste informatie. Zo werd ten onrechte gemeld dat de gemeente het park volledig zou willen sluiten en dat dit beleid stiekem is weggeschreven in een nieuw omgevingsplan. Oud Valkeveen heeft die beweringen zelf opvallend genoeg ook niet gerectificeerd.



Het argument dat het park schade zou lijden door de berichten van de gemeente, bijvoorbeeld door een daling in het aantal verkochte abonnementen, werd eveneens verworpen. "Dat dit het geval is, is niet aannemelijk gemaakt." Wel plaatst de rechtbank een kanttekening bij één van de uitspraken.



Proceskosten

De conclusie dat de grenzen van het attractiepark op het gebied van stikstof zijn bereikt, is onvoldoende onderbouwd. "Deze basis acht de voorzieningenrechter onvoldoende", valt te lezen in de uitspraak. Dat leidt echter niet tot een andere uitkomst. Speelpark Oud Valkeveen moet de proceskosten van 2101 euro betalen.



De strijdbijl zal niet worden begraven: Van de Kuit gaat door met zijn vete tegen burgemeester Han ter Heegde en wethouder Hugo Bellaart. "Blijf met je poten af van Oud Valkeveen", schreef hij afgelopen week nog op LinkedIn. Daar deelde hij ook een met AI gegenereerde video waarin de burgemeester wordt geridiculiseerd. Op de officiële socialmedia-kanalen van het park verscheen in januari al een spotprent van parkmascotte Stronkeltje die de burgervader de deur wijst.