Nieuwe Efteling-attractie Hooghmoed is compleet: laatste decoraties worden bevestigd

FOTO'S De Efteling is bezig met het afwerken van de nieuwe attractie Hooghmoed, die over minder dan anderhalve maand open moet zijn. Vandaag werd begonnen met het toevoegen van de laatste decoraties op de drie vrijevaltorens. Dat is te zien op actuele foto's. De opening staat gepland voor vrijdag 1 mei.

Bovenop de 12 meter hoge freefall towers worden decorelementen geplaatst in de vorm van wielen, vergelijkbaar met de grote wielen die naast de mijnschacht van achtbaan Baron 1898 hangen. Waar bij de Baron gekozen is voor een sierlijk ornament met een pikhouwel en schep, tonen de varianten bij Hooghmoed een afbeelding van een vuurtje.

Het symbool is een verwijzing naar het achtergrondverhaal, dat gaat over een goudsmelterij. Bezoekers vervullen straks de rol van schoorsteenvegers, de torens fungeren als het ware als liften. De schoorsteen in kwestie, met de naam van de attractie, is inmiddels uit de steigers. Bovenop wordt nog een figuur toegevoegd. Een hand met een schoorsteenborstel is al zichtbaar.



Mist en rook

Hooghmoed werd onlangs al getest. Geluidseffecten en mist ontbraken toen nog. Passagiers maken straks mee hoe de lifttorens gesaboteerd worden door de Witte Wieven. "Een staalkabel knapt en de lift valt meters naar beneden de mist en rook in", zei de Efteling daarover.








































